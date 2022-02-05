شكرا لقرائتكم خبر عن والدا الطفل ريان أمام البئر في انتظار احتضانه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نقلت وسائل إعلام مغربية أن والدي الطفل ريان إلى موقع البئر وترقب للحظة إخراجه منها. ويتابع الملايين حول العالم عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر للمياه “جاف”، بالقرب من مدينة شفشاون شمالي المغرب، وتجري محاولات إنقاذه منذ يوم الثلاثاء الماضي.

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