شكرا لقرائتكم خبر عن «لا إله إلا الله.. وريان حبيب الله».. مشهد مؤثر من محيط بئر استخراج الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في مشهد مؤثر ومهيب، تعالت هتافات المئات من المواطنين المغاربة المتواجدين في محيط البئر الذي يشهد عملية محاولة استخراج الطفل ريان، بالتكبيرات بعد إعلان اقتراب الوصول إلى الطفل من قبل فريق الإنقاذ.

وردد المتواجدون هتافات بصوت واحد ” لا إله إلا الله.. وريان حبيب الله”، وسط ترقب وحذر كبير في آخر خطوات العملية التي شارفت على الانتهاء بالوصول للطفل – إن شاء الله-.

وأفادت وسائل إعلام مغربية، بوصول تعزيزات أمنية غير مسبوقة في محيط البئر بالتزامن مع اقتراب فرق الإنقاذ من الوصول إلى الطفل ريان، الذي يقبع داخل البئر منذ 4 أيام.

وقالت صحيفة “هسبريس” المغربية، إن التعزيزات الأمنية الكبيرة وصلت، في ظل غياب توضيحات رسمية عما إذا كان الأمر يتعلق بالاقتراب من إخراجه.

ويفسر البعض وصول التعزيزات للسيطرة على الموقف حال انتهاء عملية استخراج الطفل التي شارفت على الوصول إليه، بسبب التواجد الجماهيري الكبير من المواطنين في محيط البئر.

ويتابع الملايين حول العالم عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر للمياه “جاف”، بالقرب من مدينة شفشاون شمالي المغرب، وتجري محاولات إنقاذه منذ يوم الثلاثاء الماضي.