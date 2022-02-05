شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات أوروبية حول الوضع في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى مسؤلو الاتحاد الأوروبي اتصالات ،اليوم، كُرّست لمناقشة آخر تطورات الموقف في أوكرانيا.

واجتمعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بشأن الخطوات المقبلة.

كما أجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي.

وبحث الطرفان الجهود المبذولة على أكثر من صعيد لتخفيض التصعيد .