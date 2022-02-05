شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الخارجية المصري ‫سامح شكري اليوم مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد أشتيه، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة ال (35) لقمة الاتحاد الأفريقي المُنعقدة بأديس أبابا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح له أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة مُستجدات القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وأهمية تهيئة المناخ المُلائم لإحياء مسار المفاوضات سعياً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.