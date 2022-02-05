واشنطن تخفف العقوبات وسط محادثات لاستئناف الاتفاق النووي الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

أعادت الحكومة الأمريكية إعفاء من العقوبات بما يسمح للدول بالتعاون مع إيران في المشروعات النووية السلمية، وذلك قبيل مرحلة حاسمة من المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، حسبما قال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة.



وقال المسؤول إن "الخطوة التي تلغي قراراً اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تستهدف تسهيل المناقشات الفنية مع الشركاء الدوليين".

ومع ذلك، قال المسؤول إن "هذه الخطوة لا تعد دليلاً على قرب التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، كما أنها ليست تنازلاً لإيران".

وتوقفت المفاوضات في فيينا في نهاية يناير(كانون الثاني) الماضي لكي يعود الدبلوماسيون إلى بلادهم للتشاور، وستكون الجولة القادمة من المحادثات هي المرحلة الأخيرة.

وتستهدف خطوة تخفيف العقوبات تشجيع إيران على الالتزام بالاتفاق مجدداً، حيث تنص خطوة يوم أمس على رفع العقوبات عن الدول الأخرى والشركات الدولية المرتبطة بالأنشطة النووية السلمية لإيران.