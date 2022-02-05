الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس وانتهاء التقلبات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد تحسن حالة الطقس، بعد أن وصلت أمس الجمعة موجة التقلبات الجوية ذروتها.

وأضافت الهيئة، في بيان، اليوم السبت: بعد أن شهدت العديد من المحافظات خلال اليومين الماضيين تساقط للأمطار متفاوتة الشدة وصلت لحد تساقط حبات البرد على إثر حالة جوية متكونة على سطح البحر المتوسط، فإنه بداية من الغد الأحد سيسود تحسن كامل في الأحوال الجوية حيث تكون الأجواء معتدلة على شمال البلاد وترتفع درجات الحرارة تدريجيا على كافة الأنحاء.

وتتمثل الظواهر الجوية المتوقعة لطقس الأحد في ظهور الشبورة المائية على أغلب المناطق واستمرار البرودة الشديدة خلال فترات الليل.