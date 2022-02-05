شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف يستهدف 21 عملية ضد مليشيا الحوثي.. وتدمير 13 آلية عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف 21 عملية ضد المليشيا في مأرب وحجة خلال الساعات 24 الماضية. وأضاف التحالف أنه تم تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

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