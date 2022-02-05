شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق الطبية تستعد عند بوابة النفق حيث تجري عملية إنقاذ الطفل ريان عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحاول فرق الإنقاذ في المغرب الوصول إلى طفل صغير سقط في بئر بشمال البلاد منذ خمسة أيام. وبدأت فرق الإنقاذ اليوم السبت بإزالة الصخور بدقة خلال عمليات الحفر المحفوفة بالمخاطر والتي تواجه باستمرار خطر وقوع انهيارات أرضية.

وتسعى فرق الإنقاذ باستخدام الحفارات الآلية على مدار الساعة لإنقاذ الطفل البالغ من العمر خمسة أعوام والذي تشير إليه وسائل الإعلام باسم ريان بعد أن سقط في بئر بعمق 32 مترا في التلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء.

ويقوم رجال الإنقاذ بوضع أنابيب خرسانية في النفق الأفقي أثناء حفرهم للسماح لهم بسحب ريان بشكل آمن.