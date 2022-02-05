شكرا لقرائتكم خبر عن مدن كندية تستعد لاحتجاجات مناوئة لفرض التطعيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد مدن كندية، بما في ذلك تورنتو المركز المالي للبلاد، لاضطرابات في مطلع هذا الأسبوع مع امتداد الاحتجاجات المناوئة لفرض اللقاحات من العاصمة أوتاوا.

وبدأت ما يطلق عليها اسم "قافلة الحرية" في شكل حركة مناهضة لفرض التطعيم على سائقي الشاحنات العابرة للحدود ثم تحولت الحركة إلى احتجاجات على إجراءات الصحة العامة.

وأغلق المحتجون وسط أوتاوا على مدى الأيام الثمانية الماضية مع تلويح بعض المشاركين بالأعلام الكونفدرالية أو النازية وقول البعض إنهم يريدون حل الحكومة الكندية.

وقالت شرطة تورنتو إنها ستعزز وجودها في المدينة خلال مطلع الأسبوع بسبب الاحتجاجات المرتقبة.