شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 أشخاص في انفجار لغم لدى مرور حافلة جنوب الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 10 أشخاص وأصيب شخصان آخران في انفجار لغم لدى مرور حافلة صغيرة كانوا يستقلونها قرب مدينة كيسمايو جنوب الصومال .

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية تأكيد مسؤول أمني بأن الإرهابيين يزرعون الألغام على طول طرق تسلكها سيارات مدنية.

وتُعدّ كيسمايو معقلاً قديماً لحركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولا يزال مقاتلو الحركة يسيطرون على مناطق ريفية واسعة في الصومال، ويشنون هجمات على أهداف حكومية وعسكرية وعلى المدنيين، خاصة في العاصمة مقديشو.