الشيخ محمد بن زايد والرئيس الصيني يبحثان علاقات البلدين والتطورات بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت، الرئيس الصيني شي جين بينج.



وبحث الجانبان علاقات الصداقة المتميزة وفرص تنمية التعاون الثنائي خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

‌جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصيني، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق في العاصمة بكين.

ورحب الرئيس الصيني بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربا عن سعادته بلقائه في الصين وتلبيته الدعوة لحضور افتتاح ‎"دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022".

من جانبه، نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس الصيني تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأطيب تمنياته لشي جين بينج، بدوام الصحة والسعادة وللصين وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

كما هنأ الرئيس شي جين بينغ بمناسبة السنة الصينية الجديدة، متمنيا أن تكون سنة خير وسلام وازدهار على الصين وشعبها الصديق.

كما أعرب عن شكره للرئيس الصيني لدعوته حضور "دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022"، مشيداً بحفل الافتتاح ومستوى تنظيم البطولة خاصة أنها تقام في ظل ظروف جائحة "كوفيد ـ 19"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نجاحها في تعزيز جسور التفاهم والتعارف بين شباب العالم، ومن ثم تعزيز أسس السلام والتعايش على الساحة الدولية.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء علاقات الصداقة ومجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات والصين، وأهم الفرص الواعدة لتطويرها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تطرق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الصيني خلال اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين الحرص المشترك على العمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار في المنطقة الشرق الاوسط.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حضر مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين تكريما لضيوف بلاده من قادة الدول المدعوين لحضور حفل افتتاح الدورة الأولمبية الشتوية 2022.