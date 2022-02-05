أردوغان يعلن إصابته وقرينته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال الرئيس التركي في تغريدة على "تويتر"، "اليوم، بعد ظهور أعراض خفيفة، جاءت نتيجة اختبار كوفيد ١٩ الذي أجريته مع زوجتي، إيجابية".

وتابع "لحسن الحظ، لدينا أعراض خفيفة، والذي علمناه أيضا أنه أحد أشكال إميكرون".

وأضاف "نحن في مهمتنا.. سنواصل عملنا في المنزل".

وسجلت وزارة الصحة التركية، أمس الجمعة، حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تجاوز العدد 111 ألف حالة.