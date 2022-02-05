الخطوط الجوبية الكويتية تستأنف رحلاتها الجوية إلى "النجف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية إعادة تشغيل رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة (النجف) في العراق.



وقالت ، الرحلات تبدأ اعتبارًا من اليوم السبت، بواقع رحلتين أسبوعيًا يومي (السبت والأربعاء) وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم خيارات عدة لعملائها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس معن رزوقي في بيان صحفي إن وجهة (النجف) تعد من الوجهات المهمة جدا والتي يكثر الإقبال عليها لما تحتويه من معاليم سياحية وتاريخية غنية بالثقافات المتنوعة.

وأكد سعي (الكويتية) لتوفير كل سبل الراحة للعملاء أثناء سفرهم على متن طائراتها وتقديم خدماتها لمسافريها بشكل متكامل وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وعلّقت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إلى العراق مؤقتًا الشهر الماضي عقب سقوط عدة صواريخ في مجمع مطار بغداد الدولي مما ألحق أضرارا بطائرة مدنية غير مستخدمة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي في جمهورية العراق الشقيق.

وشددت الوزارة -في بيان على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة (تويتر)- على موقف دولة الكويت الرافض لكل أشكال العنف والتطرف، مؤكدة وقوف دولة الكويت إلى جانب العراق الشقيق وتأييده في كل ما يتخذه من خطوات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وفي وقت سابق شن مجهولون هجومًا بستة صواريخ استهدف مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن إصابة طائرات ركاب مدنية للخطوط العراقية.

فيما ذكرت قوات الأمن العراقية إنها توصلت لخيوط مهمة حول المسئولين عن استهداف المطار للقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأضافت أن "استهداف مطار بغداد يهدف إلى تقويض الجهد الحكومي في استعادة الدور الإقليمي للبلاد".

وأشارت إلى أن "الهجوم على مطار بغداد يستهدف إعاقة نشاط الخطوط الجوية في أن تكون بطليعة الدول في مجال النقل والملاحة الجوية".

ولفتت إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخبارية عثرت على 3 صواريخ داخل منصة للإطلاق في قضاء أبوغريب وتمكنت من إبطال مفعولها".