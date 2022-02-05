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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنويه هام من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت (النص) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
وجهت السفارة السعودية لدى الكويت تنويها هاما لرعاياها، بخصوص شروط العودة إلى المملكة في ظل جائحة كورونا.
وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت السفارة تنويها هاما قالت فيه: "تود السفارة التأكيد على المواطنين الكرام بأن عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة".
وأضافت السفارة: "يستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 9 فبراير لكل القادمين للمملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية".