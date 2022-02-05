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تنويه هام من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت (النص)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

وجهت السفارة السعودية لدى الكويت تنويها هاما لرعاياها، بخصوص شروط العودة إلى المملكة في ظل جائحة .

 

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت السفارة تنويها هاما قالت فيه: "تود السفارة التأكيد على المواطنين الكرام بأن عليهم تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة".

 

وأضافت السفارة: "يستثنى من ذلك من هم أقل من 8 أعوام، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 9 فبراير لكل القادمين للمملكة عبر جميع المنافذ البرية والجوية".

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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