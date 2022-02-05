شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفيروس كورونا المستجد. وبحسب ما نقلته العربة عن ” فرانس برس”، فقد أعلن الرئيس التركي إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا.

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