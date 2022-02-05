شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة صلح في مصر تتحول لمجزرة مروعة والسبب صادم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد حي الزمالك في القاهرة مجرزة مروعة أثناء جلسة صلح أسرية بين شاب وزوجته.

وأثناء جلسة صُلح الشاب على زوجته، فتح النار من سلاحه على زوجته وحماته وشقيقته وطليقها ثم أطلق الرصاص على نفسه في الحال هو الآخر، بسبب خلافات أسرية.

ولقى الجميع مصرعهم في الجريمة البشعة ، فيما لا تزال حماة الشاب على قيد الحياة لكن حياتها خطرة بعد إصابتها بالرصاص.

وفي التفاصيل التي نشره موقع صدى البلد المصري، تبين أن الجريمة حدثت أثناء جلسة صلح بين المتهم وزوجته ، فيما أمرت نيابة حوادث وسط القاهرة بتشريح جثامين ضحايا الحادث وكلفت النيابة مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لموقع حادث مذبحة الزمالك لاجراء معاينة تصويرية ورفع البصمات من موقع الحادث ، وفحص مسرح الجريمة ، بينما تكثف الاجهزة الامنية من جهودها لسماع اقوال الشهود من الجيران واقارب المجني عليهم للوقوف على ملابسات الجريمة وتحفظت الاجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة لفحصها .

كما تبين من التحريات الأوليه أن المتهم انتحر عقب ارتكابه الجريمة بسبب خلافات عائلية ، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.