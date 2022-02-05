شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 15 صورة ترصد اللحظات الأخيرة لإنقاذ الطفل المغربي ريان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قاربت عمليات الإنقاذ على استخراج الطفل المغربي ريان، والذي سقط فى بئر عميقة في إقليم شفشاون منذ مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت وسائل إعلام مغربية إن المسافة التي تفصل فرق الإنقاذ عن ريان أقل من مترين.

وطمأنت قوات الإنقاذ المتابعين، حيث أعلنت أن الطفل مازال حيًا ويتنفس، وهناك فريق طبي يقترب من النفق حيث تجري عملية إنقاذ ريان، فيما قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي للمناعة في واشنطن، إن حركة ريان إشارة إيجابية لكن لا يمكن الحكم النهائي قبل إنقاذه، موضحا أن أبرز المشاكل التي تهدد الطفل ريان انخفاض حرارة الجسم.

وجذبت قضية الطفل صاحب الخمس سنوات، تعاطفًا كبيرًا وسط جهود حثيثة لاستخراجه على قيد الحياة.