شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص جراء الانهيارات الجليدية في النمسا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون في النمسا، اليوم، أن انهيارين جليديين منفصلين أوديا بحياة 6 من محبي رياضة الجليد في شمال النمسا، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات عن يوم سابق بمعدل ضحية جديدة.

ولقي أربعة أشخاص من السويد ومرشدهم المحلي حتفهم أمس الجمعة في إقليم تيرول في منطقة شبيس على الحدود مع سويسرا.

وكان السويديون خارج مسار التزلج مع مرشدهم الجبلي عندما وقع انهيار جليدي بعرض 400 متر فوقهم. وطمر الجليد فردا واحدا من المجموعة جزئيا وتمكن من الاتصال بصديق في بلده باستخدام هاتفه الجوال.

وبحسب الجهاز النمساوي للتحذير من الانهيارات الجليدية، هناك خطر كبير في كثير من مناطق الجبال، المصنفة ضمن المستوى الثالث على مقياس الخطر المؤلف من خمسة مستويات.