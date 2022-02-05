شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو إلى منظومة متكاملة لدعم ضحايا الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا البرلمان العربي إلى ضرورة وجود منظومة متكاملة لتوفير كافة أشكال الرعاية والدعم لضحايا الإرهاب، بما يشمله ذلك من رعاية اقتصادية واجتماعية وصحية وتعليمية ونفسية.

جاء ذلك في كلمة البرلمان العربي الذي ألقاها عضو البرلمان السفير عبد الله العيفان، خلال مشاركته في الاجتماع المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والذي عقد عبر الاتصال المرئي، لإطلاق الأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بضحايا الإرهاب، وذلك بحسب بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم.

وأكد "العيفان"، حرص الدول العربية على دعم ورعاية ضحايا الإرهاب، داعيًا إلى زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة ضحايا الإرهاب وذويهم كي تصبح هذه القضية مبدأ راسخاً، ليست فقط في قواعد القانون الدولي، وإنما أيضاً في الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية.

وشدد عضو البرلمان العربي، على أهمية سن تشريعات تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية.