مجلس الأمن يؤكد أن لبنان بحاجة لتنفيذ إصلاحات وإجراء انتخابات حرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

شدد مجلس الأمن الدولي على حاجة لبنان إلى اعتماد ميزانية مناسبة لعام 2022، وتنفيذ إصلاحات ملموسة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها.



وفي بيان صدر الجمعة، أشار أعضاء مجلس الأمن إلى أنهم "أخذوا علما بشكل إيجابي" باجتماع مجلس الوزراء اللبناني في 24 يناير/ كانون الثاني، وشددوا على ضرورة الاستئناف السريع لاجتماعاته العادية.

وطالب أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف اللبنانية بتنفيذ سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن أي صراعات خارجية، كأولوية مهمة، كما ورد في الإعلانات السابقة، ولا سيّما إعلان بعبدا لعام 2012.

وشددوا على أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعّال.

من جانب آخر، شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في لبنان- كما هو مقرر في 15 مايو/ أيار 2022 ، وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الانتخابات، كمرشحة وناخبة.

ودعا مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى تمكين لجنة الإشراف على الانتخابات من تنفيذ ولايتها، "لا سيّما من خلال تزويدها بالموارد الكافية والبدء في عملية تسمية المرشحين".

ودعا أعضاء مجلس الأمن السلطات اللبنانية إلى التحقيق في جميع الهجمات على اليونيفيل وأفرادها، وتقديم مرتكبي تلك الحوادث للعدالة وفق القانون اللبناني وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2589.

وشددوا مرة أخرى على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في التفجيرات التي ضربت بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020.