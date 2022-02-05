شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة تسببت في تأخير إنقاذ الطفل الريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لا تزال عملية إنقاذ الطفل ريان مستمرة منذ أربعة أيام، لأجل إنقاذه.

ونقلت صحف مغربية عن مصدر مسؤول ، اليوم السبت، أن صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة هسبريس المغربية، فقد أوضح المصدر ذاته أن الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة.

يذكر أن السلطات المغربية كانت قد أعلنت قبل ساعات، أن عملية إنقاذ الطفل ريان الذي سقط في البئر معقدة، في وقت تتواصل أعمال الحفر.

وأوضحت أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد مدة زمنية لإخراج الطفل، الذي تجاوز وجوده في البئر 4 أيام متواصلة.

وأضافت أنه تم الاستعانة بخبراء حفر متخصصين في مثل هذا النوع من التربة الرخوة.

كما نوهت أن محاولات الحفر مستمرة في تربة رملية ناعمة قد تسبب خطرًا على حياة الجميع.