شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. اللحظات الأخيرة لإنقاذ الطفل ريان وقوات الإنقاذ تسمع صوته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تقدم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية، بثًا مباشرًا لعملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، والتي وصلت لمراحلها الأخيرة بعد اقتراب قوات الإنقاذ من الطفل بشكل كبير.

وأكد مسؤول بفرق إنقاذ الطفل ريان، أن الوصول إليه تفصلنا عليه ساعات قليلة، وأنه تم تحديد موقع الطفل بدقة، وأن قوات الإنقاذ سمعت صوته ورصدت حركته العملية تجري تماما كما هو مخطط لها .

وأضاف- حسب وسائل إعلام مغربية- أن الوصول إلى الطفل ريان قد يستغرق 6 ساعات عمل متواصلة، مؤكدا أن العملية تجري كما هو مخطط لها، معبرا عن أمله في أن يظل الطفل ريان حيا.

وشدد المسؤول على أن عملية الحفر تجري ببطء نظرا لكون الأعمال تتم بشكل يدوي في ظل استحالة استعمال الجرفات بعد الآن، متوقعا أن يتم الانتهاء من الحفر اليدوي والوصول إلى ريان في الساعات القليلة المقبلة.

وكشف مصدر مسؤول، اليوم السبت، أن صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل المغربي ريان.

وأوضح المصدر وفقا لصحيفة هسبريس أن الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة.

وكشفت وسائل إعلام مغربية نقلاً مصدر رسمي أن فرق الإنقاذ تفصلها متران فقط للوصول إلى الطفل ريان.

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