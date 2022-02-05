مقتل أربعة في انهيار جليدي بالنمسا قرب حدود سويسرا

ذكرت وكالة الأنباء النمساوية (إيه.بي.إيه) اليوم الجمعة أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في انهيار جليدي بمنطقة من جبال الألب في النمسا على حدود سويسرا وأن شخصاً خامساً ما زال مفقوداً.

وأضافت الوكالة أن الانهيار الجليدي وقع بالقرب من بلدة سبيس في إقليم تيرول وأنه تم نشر طائرات هليكوبتر نمساوية وسويسرية في منطقة الحادث. وكان هناك تساقط كثيف للثلوج في المنطقة في الآونة الأخيرة. وذكرت وسائل إعلام نمساوية في وقت سابق اليوم الجمعة أن انهياراً جليدياً وقع في مسار للتزلج على الجليد بمنتجع سولدين في مكان آخر من تيرول.