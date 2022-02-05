أردوغان: بإمكان تركيا وإسرائيل العمل سوياً لنقل الغاز إلى أوروبا

04 فبراير , 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)
نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم الجمعة إن بإمكان تركيا وإسرائيل العمل سوياً لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا، وإن البلدين سيبحثان التعاون في مجال الطاقة خلال محادثات الشهر المقبل.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله للصحفيين خلال رحلة عودته من كييف إن التعاون في مجال الطاقة سيكون على جدول الأعمال خلال زيارة هرتزوج، وأضاف أن أنقرة تجري محادثات أيضاً بشأن توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي مع العراق.
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