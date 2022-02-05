بلينكن ناقش مع نظيره الأوكراني الحشد العسكري الروسي

04 فبراير , 2022
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ ف ب)
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا ناقشا الجمعة الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، كما تحدث بلينكن عن اتصالاته التي أجراها مؤخراً مع المسؤولين الروس.
وأضافت الخارجية أن بلينكن، الذي تحدث مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الثلاثاء، أكد استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع المخاوف الأمنية الأمريكية الأوكرانية وأوضح رغبة واشنطن في فرض تبعات صارمة على روسيا اذا اختارت تصعيد الوضع.
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