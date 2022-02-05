مسؤولون أستراليون يحذرون من حرائق غابات كارثية

05 فبراير , 2022
حرائق غابات استراليا (أ ف ب).
حذر مسؤولون في غرب أستراليا اليوم السبت من «حرائق غابات متوقعة تتراوح بين الشديدة والكارثية» إذ خرج حريق غابات كبير عن السيطرة في غرب البلاد وأجبر العائلات على الفرار من منازلها. وعلى مدى اليومين الماضيين أتت النيران التي زادت شدتها بفعل رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة على أكثر من 2300 هكتار غربي بلدة دنمرك الساحلية التي تبعد حوالي 420 كيلومتراً جنوبي بيرث على الساحل الجنوبي لغرب أستراليا.
وكتب مكتب الأرصاد الجوية في ولاية أستراليا الغربية على تويتر «توقعات بحدوث موجة شديدة الحرارة ومخاطر حريق تتراوح بين الشديدة والكارثية... يوم الأحد».
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية اليوم السبت أن عدة عائلات فرت من منازلها بالفعل.
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