واشنطن تعيد إعفاءات على برنامج إيران النووي السلمي ألغتها إبان حكم ترامب

04 فبراير , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). أعادت الولايات المتحدة إعفاءات متعلقة بأنشطة البرنامج النووي المدني الإيراني ألغتها عام 2020 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ويأتي ذلك مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي مرحلة حاسمة. وقال مسؤول أميركي كبير الجمعة إن هذا قرار سيكون ضرورياً لضمان امتثال إيران السريع لالتزاماتها في حال التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا.

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