ما آخر مستجدّات الطفل ريان الذي سقط في البئر؟

اقترب عمال الإنقاذ في المغرب اليوم الجمعة من الوصول إلى طفل صغير سقط في بئر، وذلك من خلال عملية دقيقة للحفر أفقياً وسط التلال حيث يوجد خطر وقوع انهيار أرضي.

كان الطفل البالغ من العمر خمسة أعوام والذي تشير إليه وسائل الإعلام باسم ريان قد سقط في بئر في مدينة شفشاون الواقعة على أحد التلال بشمال المغرب يوم الثلثاء، ولاقت محنته اهتماماً واسعاً.

وقالت والدته في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية «أطلب من المغاربة الدعاء من أجل عودة ابني سالماً».

ونقلت الشركة الوطنية للإذاعة والتفلزة الحكومية عن أحد عمال الإنقاذ قوله اليوم الجمعة إن الصبي لا يزال على قيد الحياة.

ويبلغ عمق البئر 32 متراً وقطرها 45 سنتيمتراً وتضيق فتحتها مع النزول إلى القاع مما يحول دون نزول المنقذين لانتشاله.

وعمل رجال الإنقاذ طوال الليل مستخدمين الجرافات لحفر بئر موازية في التل المجاور.

وقال شاهد لرويترز إنه بمجرد وصول رجال الإنقاذ إلى نفس عمق البئر يمكن أن يبدأوا الحفر أفقياً لإنقاذه، مؤكداً تقارير تناولتها وسائل إعلام محلية.