وزير الخارجية الجزائري يؤكد أن العلاقات مع فرنسا في منحى تصاعدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الجمعة، أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تتخذ "منحى تصاعدياً"، وفق ما صرح في حوار مع وسائل إعلام فرنسية على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا حيث اقترحت الجزائر مبادرة لحل الأزمة في مالي.



وقال لعمامرة في حواروفقا قناة "فرانس24" وإذاعة "أر تي أل" إن "الرئيسين عبد المجيد تبون وايمانويل ماكرون لديهما علاقات جيدة على المستوى الشخصي".

وأضاف الوزير "الاتصالات بين الرئيسين أخوية وتتميز بالثقة لكنها لا تكفي للتغطية على المشاكل الموجودة، نحن كما أعتقد في منحى تصاعدي، رغم المصاعب".

وتابع وزير الخارجية الجزائري "نحن حساسون جداً عندما يتعلق الأمر بأمن وكرامة مواطنينا في الأراضي الفرنسية، هناك مشاكل يمكن تجاوزها لكن حين يتم المساس بذاكرة شعب وتاريخه أو كرامة الشعب الجزائري أو مواطنيه المقيمين أو عندما يسافرون إلى فرنسا فإن هذه المواضيع تشكل عرقلة في العلاقات الثنائية، لكن لنقل إننا في منحى تصاعدي ونتمنى أن نسير نحو الأفضل".

وفتح الوزير الجزائري الباب أمام عودة تحليق الطيران العسكري الفرنسي فوق الأجواء الجزائرية بعد منعه إثر أزمة أكتوبر (تشرين الأول)، موضحاً "كان ذلك إجراء تقنياً ولا يدوم إلى الأبد" في وقت "تُبنى جسور التعاون الجزائري الفرنسي".