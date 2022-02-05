شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر للمشاركة قمة الاتحاد الإفريقي.. وزير الخارجية المصري يتوجّه إلى أديس أبابا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

توجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء الجمعة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتمثيل بلاده في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن "القمة تتناول مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أنه من المقرر أيضاً أن يلتقي وزير الخارجية على هامش مشاركته هناك بعدد من نظرائه الأفارقة، وذلك للتباحث حول أوجُه التعاون وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.