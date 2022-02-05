تحذيرات من حرائق غابات كارثية في أستراليا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذر مسؤولون في غرب أستراليا، السبت، من حرائق غابات متوقعة تتراوح بين الشديدة والكارثية، إذ خرج حريق غابات كبير عن السيطرة في غرب البلاد وأجبر العائلات على الفرار من منازلها.



وعلى مدى اليومين الماضيين أتت النيران التي زادت شدتها بفعل رياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة على أكثر من 2300 هكتار غربي بلدة دنمرك الساحلية التي تبعد حوالي 420 كيلومتراً جنوبي بيرث على الساحل الجنوبي لغرب أستراليا.

وكتب مكتب الأرصاد الجوية في ولاية أستراليا الغربية على تويتر: "توقعات بحدوث موجة شديدة الحرارة ومخاطر حريق تتراوح بين الشديدة والكارثية، يوم الأحد".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية، السبت، أن عدة عائلات فرت من منازلها بالفعل.

وتشيع حرائق الغابات في الشهور الحارة بأستراليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الطقس.

وفي صيف 2019-2020 لقي 33 شخصاً حتفهم، منهم تسعة رجال إطفاء، في حرائق غابات دمرت أكثر من 17 مليون هكتار وهي مساحة تبلغ نحو نصف مساحة ألمانيا.