عاجل.. انطلاق فعاليات القمة الأفريقية الـ35 في أديس أبابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت، اليوم السبت، فعاليات القمة الأفريقية الـ35، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فيما يتصدر ملفاتها تنامي الانقلابات في القارة السمراء.



وفي غياب قادة بارزين على رأسهم رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا ، والرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، والرئيس المصري ،عبدالفتاح السيسي، يواجه قادة أفريقيا تحديات غير سبوقة خلال قمتهم التي تنعقد على مدار يومين.

وسجلت القمة الحالية حضورا لافتا لرؤساء دول غرب القارة التي شهدت ظاهرة الانقلابات المتكررة ما جعل الملف يهيمن على أجندة القمة.

وتعقد القمة في غياب 4 دول علق الاتحاد الأفريقي عضويتها مؤخرا بسبب الانقلابات وقعت بها، هي مالي والسودان وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو.