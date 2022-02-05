شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى ضوابط تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون التأمينات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشأ صندوق للتأمينات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق، وتضمن أيضا تحديد اشتراكات الشيخوخة والعجز والوفاة.

وفيما يلى تعرف نستعرض ضوابط تحديد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقا لما يأتي:

-بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا:

(أ) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع (12%) من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا.

(ب) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من أجره شهريا.

-بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيا وثالثا بواقع (21%) من دخل الاشتراك الشهري الذي يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

-بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعا:

(أ) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (9%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

(ب) مساهمة الخزانة العامة بواقع (12%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريا.

وتزداد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%.