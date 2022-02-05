بالصور.. "الكف والنجرشاد" على المسرح المتنقل بقرية المالكي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

تتواصل فعاليات المسرح المتنقل بقرى محافظة أسوان لليوم الثاني على التوالي، بقرية المالكي بمركز نصر النوبة.

وقالت نجوى أحمد سيد مدير عام ثقافة أسوان، إن الفعاليات تضمنت محاضرة بعنوان "تعزيز قيم التسامح في المجتمع المصري"، إلى جانب إقامة ورشة فنية "رسم على الوجه للأطفال" للفنانة فاطمة علواني، وورشة "تابلوهات تطريز يدوي" للمدربة رضوى عادل، و معرض كتاب لإصدارات الهيئة، وأمسية شعرية.

وفي الختام قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم، مجموعة من التابلوهات الأسوانية والنوبية "التاتا، الأراجيد، الكف، النجراشاد"، وفقرات غنائية للفنان عمر مصطفى.