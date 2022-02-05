محافظ المنوفية: تنفيذ 16 مشروعًا بتمويل أكثر من 3 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ساهم خلال شهر يناير 2022 في تنفيذ 16 مشروعًا بتمويل 3 ملايين و500 ألف جنيه، وتوفير 37 فرصة عمل بنطاق المحافظة.

ووجه "أبو ليمون" بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة في القرى، وتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للاستفادة من مزايا البرنامج، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة، للحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات.

وأكد محافظ المنوفية أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.