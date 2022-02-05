إصابة طالب بطعنة في مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب طالب بنزيف في الصدر وطعنة بالظهر، اليوم السبت، في مشاجرة مع زميله؛ بسبب معاكسة فتاة، بالبلينا جنوب محافظة سوهاج، وجرى نقل المصاب للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز البلينا إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "علي. ش" 19 عامًا طالب ويقيم دائرة المركز مصابًا باشتباه نزيف بالصدر وجرح أعلى الظهر من الناحية اليمنى.

واتهم المصاب زميله "بلال. ع" 16 عامًا طالب ويقيم بذات الناحية بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها؛ بسبب معاكسة المتهم شقيقته حال مرورها بذات الناحية.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "مطواة" وتبين إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتهم المصاب المذكور بإحداث إصابته لذات السبب.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.