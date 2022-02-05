تايلند… القبض على موظف في السفارة الأسترالية بسبب كاميرات في حمامات النساء

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 53 دقيقة

العثور على كاميرات تجسس داخل حمامات النساء في السفارة الأسترالية في بانكوك

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على موظف سابق في السفارة الأسترالية في بانكوك بعد العثور على عدة كاميرات تجسس في حمامات النساء بمقر السفارة، حسبما أفاد مسؤول في كانبيرا السبت.

ونقلت “فرانس برس” عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية أن الشرطة الملكية التايلاندية ألقت القبض على موظف محلي سابق الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن “خصوصية جميع الموظفين تظل من أولويات الوزارة ونواصل تقديم الدعم المناسب”، إلا أن المتحدث رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن الدعوى القضائية الجارية.

من جانبه، قال خمارين حصيري، قائد قسم الشؤون الخارجية بالشرطة الملكية التايلاندية، إن سفارة أستراليا تقدمت بشكوى ضد موظف في 6 يناير/ كانون الثاني، فيما يجري الآن

يشار إلى أنه لم يتم تحديد مدة بقاء الكاميرات في الحمامات، حيث إنه لم يتم كشف الأمر إلا عند العثور على بطاقة ذاكرة للكاميرا على أرضية الحمام العام الماضي.

وقال هيو وايت، الخبير الأسترالي في الدفاع والسياسة الخارجية، إن الحادث يمثل خرقا أمنيا خطيرا، وأضاف أنه “إذا كان الأمن متساهلاً بما يكفي للسماح بتثبيت أجهزة مثل الكاميرات في أي مكان داخل منطقة آمنة مثل السفارة، فهذا يشير إلى أنه ليس محكما بما يكفي لتأمينها”.