- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية: ارتفاع بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية،اليوم السبت ،حالة الطقس للأيام المقبلة ،فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من الاثنين المقبل.
وأوضح أن "طقس البلاد ليوم غد الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".
وأضاف البيان أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم وارتفاع قليل بدرجات الحرارة عن اليوم السابق في عموم اقسام البلاد".
وتابع أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".
وأشار البيان الى أن "يوم الأربعاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون غائماً جزئياً وحياناً يكون غائماً في المنطقة الشمالية، أما طقس المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم، وستشهد عموم مناطق البلاد ارتفاعاً قليلاً بدرجات الحرارة عن اليوم السابق".
وأدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للايام الاربعة المقبلة: