العثور على مضافة تضم متفجرات ومواد لوجستية في الأنبار (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، العثور على مضافة تضم متفجرات وسلاحا ومواد لوجستية في محافظة الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث في الحشد الشعبي عثرت على ارزاق تعود لداعش ومضافة وعبوات وصواريخ وقاذفة RBg7 في قرى بنيان سحالي والضايع والكعره حيث كانت تنفذ القوة عملية دهم وتفتيش بحثا عن فلول داعش الإرهابي".