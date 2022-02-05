السعودية.. عقوبة عدم ارتداء الكمامة تصل إلى 100 ألف ريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

جددت وزارة الداخلية السعودية التأكيد على أن عقوبة عدم ارتداء الكمامة تصل إلى 100 ألف ريال.



وقالت الوزارة على حسابها في تويتر الخميس، إن "عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا"، لافتة إلى أن عقوبة عدم استخدام الكمامة غرامتها 1000 ريال للفرد الواحد.

كما أشارت إلى "تضاعف العقوبة المُوَقّعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال".

كذلك شددت على أنه "حفاظاً على صحتك وسلامة الآخرين، البس الكمامة باستمرار للوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء".

يذكر أنه من يوم 30 ديسمبر 2021، دخل إعادة فرض الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية، على رأسها ارتداء الكمامات، حيز التنفيذ في السعودية.

فيما صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه وفقاً للمتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً ومتابعة ما يتعلق بأي مخاطر وبائية، وبناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة كورونا والمستجدات بهذا الخصوص، ولغرض الحفاظ على الصحة العامة، فقد تقرر ما يلي:

أولاً: يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح كوفيد-19 لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

ثانياً: إلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لكورونا (COVID-19 Antigen Test) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

ثالثاً: يسمح للمواطنين الذي تظهر نتيجة فحص إصابتهم بكورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها -بعد مضي المدة أدناه- دون الحاجة لإعادة الفحص:

1- 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

2- 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

وسيتم العمل بذلك ابتداء من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 8/ 7/ 1443هـ الموافق 9/ 2/ 2022م، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما شدد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة، والمسارعة في استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.