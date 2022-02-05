عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا ارتفاع عدد الإصابات إلى 391.5 مليوناً على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5.744.399.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 27 إصابة جديدة بكوفيد-19، الجمعة، نزولاً من 29 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن تسعاً من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا.

وسجلت الصين 60 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعاً من 52 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى الجمعة 106297 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة في الهند، السبت، ارتفاع مجمل الإصابات بكوفيد-19 إلى 42.08 مليون بعد تسجيل 127952 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع إلى 501114 بعد تسجيل 1059 وفاة جديدة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى عشرة ملايين و889417 بعد تسجيل 217815 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 118676 بعد تسجيل 172 وفاة جديدة.

سجلت سنغافورة 13046 إصابة محلية بفيروس كورونا، الجمعة، وهو ما يزيد ثلاث مرات عن اليوم السابق.

وسجلت سنغافورة 85357 إصابة بالفيروس خلال الثماني والعشرين يوما الماضية، لكن 99.7% منها لم تظهر عليها أعراض أو ظهرت عليها أعراض خفيفة.

وطعمت سنغافورة 89% من إجمالي السكان بشكل كامل ضد كوفيد-19 بينما حصل 59% على جرعات تنشيطية.

وسبق أن حذرت السلطات من أن الإصابات اليومية قد ترتفع إلى ما يصل إلى 15 ألف إصابة بسبب سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

سجلت تايلاند أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ ثلاثة أشهر عندما سجلت 10490 إصابة جديدة السبت.

وارتفع بذلك مجمل الإصابات في تايلاند إلى أكثر من 2.48 مليون إصابة والوفيات بكوفيد-19 إلى 22271 حالة.