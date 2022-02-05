انت الان تتابع خبر صحيفة أمريكية تنشر خريطة 'غزو' روسيا لأوكرانيا (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويذكر المقال أن روسيا قد حشدت، حسبما يُزعم، أكثر من 100000 جندي على طول الحدود مع أوكرانيا. تستعد واشنطن وحلفاؤها لـ"عدوان" محتمل بإرسال أفراد ومعدات عسكرية إلى أعضاء الناتو بالقرب من أوكرانيا، بحسب صحيفة واشنطن بوست.ويقول المنشور إن حوالي 100000 ميل مربع من الأراضي الرطبة، المعروفة باسم أهوار بينسك، تمتد عبر شمال أوكرانيا. خلال فصل الشتاء، تتجمد هذه السهول الموحلة، مما يوفر أرضية مستقرة لمرور المركبات العسكرية الثقيلة. وفقًا للخبراء، في فبراير/شباط، قد توفر الأرض المتجمدة للقوات الروسية فرصة لاختراق أراضي أوكرانيا عبر المستنقعات، والتي ستكون ذات أهمية استراتيجية.

ويعتقد النائب الأول لرئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن هذا "الطريق" سيسمح للمركبات بتجنب الاختناقات على الطرق. في الوقت نفسه، أشار إلى أنه في هذه المنطقة القذرة للغاية هناك خطر مواجهة مشاكل من مارس إلى أبريل.



ويقول المقال إن المستنقعات كانت تاريخياً عقبة أمام القوات. ومع ذلك، وفقًا لمركز التحليل البحري التابع لبرنامج الدراسات الروسية، فإن المناظر الطبيعية الموحلة هذه المرة قد لا تكون العامل الحاسم.

"وكانت هذه المستنقعات تشكل خطرًا محتملاً على القوات الغربية التي تشن حربًا افتراضية في الاتحاد السوفيتي، واعتبرت "غير سالكة إلا في فصل الشتاء"، فقد أثبتت القوات الروسية منذ فترة طويلة أنها بارعة جدًا في التعامل مع تضاريس المستنقعات". يشير المقال أيضًا إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية، أصبحت المستنقعات تحديًا للقوات الألمانية خلال عملية بربروسا.

ووفقًا لمؤلف المقال، تقع المستنقعات في موقع استراتيجي رئيسي؛ على الحدود البيلاروسية. مع تجمد الأرض، يمكن أن يمنح هذا القوات الروسية الوصول إلى كييف، التي تقع على بعد 56 ميلاً فقط إلى الجنوب، على الرغم من أن هذا الطريق المباشر يمر عبر موقع كارثة تشرنوبل النووية.

في الوقت نفسه، يدعي المنشور أن القوات الروسية "التي تبحث عن الطريق الأقصر إلى كييف" في تشرنوبل قد تواجه عقبة أخرى - النشاط الإشعاعي المحفوظ في الأرض منذ الكارثة النووية عام 1986. في نوفمبر / تشرين الثاني، أرسلت أوكرانيا حرس حدود للقيام بدوريات في المنطقة مع تصاعد التوترات مع روسيا وبيلاروسيا.

في حين أن الغزو من جنوب بيلاروسيا سيكون الطريق الأقصر إلى العاصمة الأوكرانية، يتوقع الكثيرون أن يأتي "العدوان" العسكري الروسي المحتمل أيضًا من الشمال الشرقي والشرق، حيث يسيطر "الانفصاليون الموالون لموسكو" على الأراضي الأوكرانية في دونباس. وفقًا لمؤلف المادة، يمكن للقوات الروسية المرور عبر مدينة خاركوف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا من حيث عدد السكان، مما "يجعلها هدفًا سريعًا".

ويعتقد كاتب المقال أيضًا أن "نقطة وصول أخرى لروسيا" يمكن أن تكون مضيق كيرتش، الذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف.