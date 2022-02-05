شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين للمشاركة في أولمبياد بكين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت اللجنة التنظيمية للألعاب الأولمبية الشتوية المنعدة في بكين أن السلطات الصينية سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين للمشاركة في الألعاب.



وجاء في بيان نشرته اللجنة اليوم السبت، أن 287 شخصا وصلوا إلى الصين في 4 فبراير الجاري، هم 138 رياضيا ومسؤولا و149 شخصا من "ممثلي الأطراف المعنية الأخرى". وأضاف أن نتائج اختبارات كورونا التي أجريت لهم في المطار وفي فندق القرية الأولمبية كانت إيجابية (أي مصابون) لدى 45 شخصا منهم، وهم 25 رياضيا ومسؤولا، و20 ممثلا للأطراف المعنية.

وستنتهي الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 20 فبراير الجاري.