عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، أن حصيلة الوفيات جراء كوفيد في الولايات المتحدة تجاوزت 900 ألف حالة الجمعة.



وتجاوز البلد عتبة 800 ألف وفاة في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل شهر ونصف شهر فقط.

وانخفض حاليا عدد الإصابات المرتبطة بالمتحورة أوميكرون، لكن عدد الوفيات اليومية يواصل الارتفاع، وتسجل 2400 وفاة يوميا في المعدل، وفق بيانات السلطات الصحية.

وقالت مديرة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي "لا تزال حالات الاستشفاء مرتفعة، ما يدفع قدرة الرعاية الصحية والقوى العاملة لدينا إلى أقصى حدودها في بعض مناطق البلاد".

ولا يزال أمريكيون يتوفون جراء كوفيد بأعداد كبيرة لأن 64 بالمئة منهم فقط استكملوا التطعيم، رغم توفر اللقاحات العالية الفعالية على نطاق واسع.

ووفق الأرقام الرسمية، سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات جراء كوفيد من حيث الأرقام المطلقة، تليها البرازيل والهند.

تسببت جائحة كوفيد بوفاة ما لا يقل عن 5,7 ملايين شخص في أنحاء العالم منذ بدئها في ديسمبر 2019، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس الجمعة، لكن منظمة الصحة العالمية تقول إن العدد الفعلي قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.