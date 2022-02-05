بنس ينفي قدرته على تغيير نتائج انتخابات 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

رفض نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، تصريحات دونالد ترامب بشأن القدرة على تغيير نتائج انتخابات الرئاسيّة 2020.



وقال بنس خلال خطاب ألقاه في فلوريدا السبت،: "ترامب قال إنّه كان لي الحقّ في قَلب نتيجة الانتخابات، لكنّ ترامب مخطئ".

وأضاف بنس قائلا: "أرفض مزاعم الرئيس الجمهوري السابق ترامب الذي يؤكّد أنّ بنس بصفته نائبًا للرئيس آنذاك كان بإمكانه منع التصديق على فوز جو بايدن في 6 يناير/كانون الثاني 2021".

وشدد بنس "لم يكن لديّ الحقّ في قلب نتيجة الانتخابات الرئاسة ملك للشعب الأمريكي وللشعب الأمريكي وحده".

وكان آلاف من مناصري ترامب اقتحموا في ذلك اليوم مبنى الكابيتول، وعرقلوا عملية المصادقة على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية أمام ترامب، وأجبروا بنس الذي كان يترأس جلسة الكونجرس، على الاختباء.

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وبنس وترامب مرشّحان محتملان للرئاسة في انتخابات عام 2024، ويُنظر إلى خلافاتهما العلنيّة على أنّها مناورة مبكرة في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري.

ويكرر ترامب مزاعمه بأن الانتخابات "سُرقت" منه وبأن عمليات تزوير شابتها، من دون أن يُقدّم أدلّة على ذلك.

وقال في بيان نهاية الأسبوع الماضي إنّ بنس "كان بإمكانه أن يقلب نتيجة الانتخابات".

وكان بنس قال سابقًا إنه لم يكن لديه الحق في فعل ذلك، لكنّ تصريحاته اليوم هي الأقوى حتى الآن.