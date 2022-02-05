مقتل 7 بينهم 5 سائحين في تحطم طائرة ببيرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص حتفهم بعد تحطم طائرة خفيفة في بيرو حسبما قالت الشرطة المحلية والحكومة.



وقالت الشرطة المحلية إن من بين القتلى 3 سائحين هولنديين وسائحين اثنين من تشيلي وطاقم الطائرة المؤلف من شخصين من بيرو.

بدورها، أوضحت وزارة النقل والاتصالات في بيان إن طائرة من طراز سيسنا 207 تحطمت في محيط مطار ماريا رايش في مدينة نازكا.

وأضافت أنه "الحادث أسفر عن عدم نجاة أحد"، منوهة إلى أنه يجري التحقيق في سبب الحادث.

ولم يتسن لرويترز الوصول على الفور إلى سفارتي تشيلي وهولندا في بيرو للتعليق على ذلك.