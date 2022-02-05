شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف: هذه أبرز مشكلة تهدد حياة الطفل ريان تحت الأرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور طلال نصولي، أن أبرز المشاكل التي تهدد الطفل ريان انخفاض حرارة الجسم.

وأوضح في تصريحات لـ “العربية”، أن التأخر في انقاذ الطفل ريان يُشكّل خطر على حياته.

وأكد نصولي، أن حركة الطفل ريان إشارة إيجابية، لكن لا يمكن الحكم النهائي قبل إنقاذه.

وقبل قليل أكد عبد الهادي الثمراني، مسؤول بخلية اليقظة والتتبع عن الطفل ريان، أن عملية الإنقاذ دخلت إلى المرحلة الثانية وانتظروا فرجًا قريبًا.

وأوضح الثمراني، أن المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ بدأت، مؤكدًا أنه جاري الوصول إلى الطفل الموجود في قاع الثقب المائي المهجور، وأنه تم عمل ثقب نحو ريان عمقه خمسة أمتار ونصف.

وأعرب الثمراني عن تخوفه من حدوث عملية انهيار واردة بسبب هشاشة التربة، مؤكدً وجود طاقم طبي متخصص بينهم طبيب إنعاش.

فيما وفرت وزارة الصحة وفرت جميع الإمكانيات لنقل الطفل ريان لتلقي العلاج، وأنه تم تجهيز طائرة هليكوبتر جاهزة لنقل الطفل ريان فور إنقاذه.