شكرا لقرائتكم خبر عن المسؤول عن عمليات الحفر: المتر الأخير يفصل فرق الإنقاذ عن ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المسؤول عن عمليات الحفر، أن المتر الأخير يفصل فرق الإنقاذ عن الطفل المغربي ريان.

وأكدت وسائل إعلام مغربية، أنه قد يتم الوصول إلى الطفل ريان بعد ساعة، وقد تم إفراغ المدخل المقابل للنفق لتحضير سيارة الإسعاف.

وأضافت أنه تم استقدام تعزيزات أمنية إلى مسرح عملية إنقاذ الطفل ريان، مؤكدة ان فرق الإنقاذ على بعد مترين فقط من الطفل، ولا زالت عمليات الحفر اليدوي مستمرة.

وأوضحت أن وزارة الصحة وفرت جميع الإمكانيات لنقل الطفل ريان لتلقي العلاج، وأنه تم تجهيز طائرة هليكوبتر جاهزة لنقل الطفل ريان فور إنقاذه.

وسقط الطفل ريان، 5 سنوات، مساء الثلاثاء، في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية المستمرة حتى اللحظة.