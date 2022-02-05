شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام محلي: عمليات الحفر الأفقية تفتح نافذة الأمل لإنقاذ الطفل ريان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد 4 أيام من وحدته في قاع البئر، عمليات الحفر الأفقية تتمكن من تفتح نافذة الأمل لإنقاذ الطفل ريان.

وقبل قليل كشف المسؤول عن عمليات الحفر، أن المتر الأخير يفصل فرق الإنقاذ عن الطفل المغربي ريان.

وأكدت وسائل إعلام مغربية، أنه قد يتم الوصول إلى الطفل ريان بعد ساعة، وقد تم إفراغ المدخل المقابل للنفق لتحضير سيارة الإسعاف.

وأضافت أنه تم استقدام تعزيزات أمنية إلى مسرح عملية إنقاذ الطفل ريان، مؤكدة ان فرق الإنقاذ على بعد مترين فقط من الطفل، ولا زالت عمليات الحفر اليدوي مستمرة.

من ناحيتها أعلنت وزارة الصحة، أنها وفرت جميع الإمكانيات لنقل الطفل ريان لتلقي العلاج، وأنه تم تجهيز طائرة هليكوبتر جاهزة لنقل الطفل ريان فور إنقاذه.