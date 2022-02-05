شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول مغربي يكشف مفاجأة حول سبب تأخر إنقاذ الطفل ريان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشف المسؤول في وزارة التجهيز المغربية أحمد بخري، عن مفاجأة حول سبب تأخر إنقاذ الطفل ريان.

وقال بخري، إن محدودية الآليات التي تم استعمالها، والتي لا تتجاوز قدرتها حفر 20 مترا في اليوم، وصعوبة وصول آليات بقدرة حفر أكبر تصل إلى 100 متر في اليوم، ساهمت في تأخر إنقاذ الطفل الريان.

وأضاف لموقع هسبريس المحلي ”كان بالإمكان النجاح في إنقاذه في أقل من 48 ساعة“.

وتتواصل ليل الجمعة السبت جهود فرق الإنقاذ المغربية في مرحلتها المرحلة الأخيرة لحفر منفذ يؤمل أن يستخرج منه الطفل ريان العالق لليوم الرابع وسط بئر شمال المملكة، وهي المرحلة الأكثر تعقيدا نظرا لخطر انجراف التربة.